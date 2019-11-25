В Суде ЕС подтверждают: Германия подала апелляцию по газопроводу OPAL

Федеральное правительство Германии на прошлой неделе обжаловало решение Суда Европейского Союза по газопроводу OPAL.

Это подтвердили в пресс-службе Суда Европейского Союза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Energetyka24.com.

Дело носит справочный номер C-848/19 P. Суд Евросоюза 10 сентября отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, что позволило российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Решение Еврокомиссии от 2016 позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию.

Объемы транспортировки газа по "Северному потоку" пришлось сократить на 12,8 млрд кубометров голубого топлива в год.

Долгосрочное следствие решения - оператор газопровода должен обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам, и использование определенного газопровода не может быть гарантировано на 50% исключительно для "Газпрома" - в данном конкретном случае. Суд ЕС четко указал, что такие газопроводы не могут быть исключены из правил ЕС.