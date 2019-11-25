Британія: водій вантажівки, де знайшли мертвих мігрантів, визнав участь в злочинній змові
Водій вантажівки, обвинувачений у загибелі 39 мігрантів в англійському Ессексі, зізнався у змові з метою надання допомоги у нелегальній міграції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Водій Моріс Робінсон визнав себе винним в змові з іншими, щоб сприяти нелегальній імміграції в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року.
При цьому його не просили визнати себе винним у ненавмисному вбивстві.
Звинувачення стосуються загибелі 39 в'єтнамців, які були виявлені в кузові вантажівки в Грейсі 23 жовтня.
Робінсон, який виступив у суді по відеозв'язку з в'язниці Белмарш, також зізнався в отриманні незаконної матеріальної вигоди в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року.
Крім звинувачень у ненавмисному вбивстві, Робінсон звинувачується в змові з метою вчинення злочинів в сфері торгівлі людьми.
Обвинувачений був поміщений під варту до наступного слухання 13 грудня.
Ще три людини, які були заарештовані за підозрою в ненавмисному вбивстві і змові з метою торгівлі людьми, були звільнені під заставу.