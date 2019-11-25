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Британія: водій вантажівки, де знайшли мертвих мігрантів, визнав участь в злочинній змові

Понеділок, 25 листопада 2019, 14:56

Водій вантажівки, обвинувачений у загибелі 39 мігрантів в англійському Ессексі, зізнався у змові з метою надання допомоги у нелегальній міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Водій Моріс Робінсон визнав себе винним в змові з іншими, щоб сприяти нелегальній імміграції в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року.

При цьому його не просили визнати себе винним у ненавмисному вбивстві.

Звинувачення стосуються загибелі 39 в'єтнамців, які були виявлені в кузові вантажівки в Грейсі 23 жовтня.

Робінсон, який виступив у суді по відеозв'язку з в'язниці Белмарш, також зізнався в отриманні незаконної матеріальної вигоди в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня 2019 року.

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Крім звинувачень у ненавмисному вбивстві, Робінсон звинувачується в змові з метою вчинення злочинів в сфері торгівлі людьми.

Обвинувачений був поміщений під варту до наступного слухання 13 грудня.

Ще три людини, які були заарештовані за підозрою в ненавмисному вбивстві і змові з метою торгівлі людьми, були звільнені під заставу.

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