Британия: водитель грузовика, где нашли мертвых мигрантов, признал участие в сговоре

Водитель грузовика, обвиняемый в гибели 39 мигрантов в английском Эссексе, признался в сговоре с целью оказания помощи в нелегальной миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Водитель Морис Робинсон признал себя виновным в сговоре с другими, чтобы способствовать нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года.

При этом его не просили признать себя виновным в непредумышленном убийстве.

Обвинения касаются гибели 39 вьетнамцев, которые были обнаружены в кузове грузовика в Грейси 23 октября.

Робинсон, который выступил в суде по видеосвязи из тюрьмы Белмарша, также признался в получении незаконной материальной выгоды в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года.

Кроме обвинений в непредумышленном убийстве, Робинсон обвиняется в сговоре с целью совершения преступлений в сфере торговли людьми.

Обвиняемый был помещен под стражу до следующего слушания 13 декабря.

Еще три человека, которые были арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве и заговоре с целью торговли людьми, были освобождены под залог.