Знайдені в Британії у вантажівці 39 загиблих мігрантів були громадянами В'єтнаму

Поліція англійського графства Ессекс вважає, що 39 жертв, знайдені у вантажівці в Грейсі, були громадянами В'єтнаму.

Про це повідомляє Sky News.

"На цей час ми вважаємо, що жертви були громадяни В'єтнаму, і ми контактуємо з урядом В'єтнаму. Ми безпосередньо контактуємо з низкою сімей у В'єтнамі та Великій Британії", - заявили в поліції.

Раніше вважалося, що більшість загиблих були громадянами Китаю.

Напередодні поліція В’єтнаму затримала двох осіб за підозрою у причетності до інциденту. У В'єтнамі було порушено кримінальну справу за підозрою в торгівлі людьми.

Крім того, британська поліція повідомила, що другому підозрюваному, 23-річному Імону Харрісону з Північної Ірландії, було висунуте звинувачення в убивстві. Раніше звинувачення у зв'язку зі смертю 39 осіб було висунуто водієві вантажівки.

Британська поліція також звернулася у п'ятницю до 40-річного Ронана Х'юза та його 34-річного брата Крістофера з Північної Ірландії з вимогою здатися в руки правоохоронним органам. Вважається, що брати відіграли вирішальне значення у справі. Їх розшукують за підозрою у ненавмисному вбивстві та торгівлі людьми.