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Польська армія повертається до експлуатації радянських МіГ-29

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Польська армія повертається до експлуатації радянських МіГ-29

Понеділок, 25 листопада 2019, 16:38

Польська армія знову буде використовувати винищувачі МіГ-29 попри серію аварій, які мали місце за їх участю у минулому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"До використання війська залишається п'ять машин, ще 12 будуть допущені після виконання контрольних польотів", - повідомив інспектор ВПС Польщі Яцек Пшчола.

За словами інспектора, пілоти довіряють цим винищувачам і хочуть літати на них.

Процес відновлення польтів МіГ-29 триватиме мінімум півроку, до середини 2020 року.

За офіційними даними, польські Збройні сили мають 30 радянських винищувачів МіГ-29, 48 американських F-16 і 32 радянські Су-22.

Польоти Міг-29 були припинені 4 березня 2019 року після катастрофи одного з цих літаків. Пілотові тоді вдалося врятуватися. У попередній катастрофі восени минулого року загинув пілот.

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