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Польская армия возвращается к эксплуатации советских МиГ-29

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Польская армия возвращается к эксплуатации советских МиГ-29

Понедельник, 25 ноября 2019, 16:38

Польская армия снова будет использовать истребители МиГ-29 несмотря на серию аварий, имевших место при их участии в прошлом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"В использовании в вооруженных силах остается пять машин, еще 12 будут допущены после выполнения контрольных полетов", - сообщил инспектор ВВС Польши Яцек Пшчола.

По словам инспектора, пилоты доверяют этим истребителям и хотят летать на них.

Процесс восстановления рейсы МиГ-29 продлится минимум полгода, до середины 2020 года.

По официальным данным, польские вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22.

Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.

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