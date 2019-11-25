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Ліванський бізнесмен купив на аукціоні речі Гітлера на 600 тисяч євро

Понеділок, 25 листопада 2019, 16:53

Ліванський підприємець придбав на аукціоні в Мюнхені речі, що належали Адольфу Гітлеру, на загальну суму 600 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Бізнесмен Абдалла Шатіла, який проживає в Швейцарії, повідомив, що має намір передати придбані предмети Ізраїлю. Ще до початку торгів він поінформував ізраїльську організацію "Керен ха-Єсод", що має намір купити якомога більше речей Гітлера і передати його їй у якості пожертви.

За його словами, в цілому він придбав десять предметів, в тому числі циліндр, видання книги Mein Kampf, коробку для сигар, листи і друкарську машинку.

Шатіла також повідомив, що спочатку мав намір спалити ці речі, але потім подумав про важливість їх збереження заради пам'яті для майбутніх поколінь про існування Гітлера.

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Представник "Керен ха-Єсод", що займається збором пожертвувань для Ізраїлю, 25 листопада підтвердила, що організація прийме ці предмети і вирішить питання про те, куди вони будуть передані.

Розпродаж предметів колишніх високопоставлених представників нацистського режиму, що пройшов в Німеччині минулого тижня, викликав критику з боку єврейських організацій.

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