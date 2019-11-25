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Ливанский бизнесмен купил на аукционе вещи Гитлера на 600 тысяч евро

Понедельник, 25 ноября 2019, 16:53

Ливанский предприниматель приобрел на аукционе в Мюнхене вещи, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, общей стоимостью 600 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Бизнесмен Абдалла Шатила, проживающий в Швейцарии, сообщил, что намерен передать приобретенные предметы Израилю. Еще до начала торгов он проинформировал израильскую организацию "Керен ха-Йесод", что намерен купить как можно больше вещей Гитлера и передать его ей в качестве пожертвования.

По его словам, в целом он приобрел десять предметов, в том числе цилиндр, издание книги Mein Kampf, коробку для сигар, письма и печатную машинку.

Шатила также сообщил, что первоначально намеревался сжечь эти вещи, но потом подумал о важности их сохранения ради памяти для будущих поколений о существовании Гитлера.

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Представитель "Керен ха-Йесод", занимающейся сбором пожертвований для Израиля, 25 ноября подтвердила, что организация примет эти предметы и решит вопрос о том, куда они будут переданы.

Распродажа предметов бывших высокопоставленных представителей нацистского режима, которая прошла в Германии на прошлой неделе, вызвала критику со стороны еврейских организаций.

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