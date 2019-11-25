У Швеції проводять розслідування щодо міністра оборони Іраку

Поліція Швеції підтвердила, що розпочала попереднє розслідування що міністра оборони Іраку Наджаха аль-Шаммарі за підозрою у шахрайстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.

Минулого тижня стало відомо, що Наджах аль-Шаммарі, який обійняв міністерську посаду у червні цього року, є шведським громадянином і зареєстрований у передмісті Стокгольма під іншим ім’ям.

Шведське законодавство не дозволяє подвійне громадянство для осіб, які обіймають високі посади.

"Поліція розпочала розслідування щодо цього 8 листопада за підозрою у шахрайстві. Можу сказати, що підозрювані у справі двоє людей" сказав представник відділу поліції з боротьби з шахрайством Ян Гранквіст.

Крім того, проводиться розслідування щодо отримання міністром і його родиною щомісячної державної допомоги від уряду Швеції.