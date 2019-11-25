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У Фінляндії до страйку поштової служби планують долучитися залізничники

Понеділок, 25 листопада 2019, 19:15

У Фінляндії на знак солідарності з працівниками поштової служби збираються страйкувати і залізничники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Профспілка залізничників RAU у понеділок оголосила про нові заходи на підтримку страйкуючих поштовиків.

У п'ятницю 29 листопада страйкувати будуть співробітники квиткових кас і точок обслуговування клієнтів.

У понеділок, 2 грудня вийдуть на страйк машиністи приміських електричок, а 3 грудня на добу зупиняться поїзди далекого прямування і товарні потяги.

Крім того, 9 грудня на страйк можуть вийти співробітники центрів управління рухом поїздів.

Дані заходи набудуть чинності, якщо до моменту їх початку трудовий конфлікт з поштовою службою не буде залагоджено.

Як повідомлялося, національна фінська авіакомпанія Finnair скасувала 276 рейсів, запланованих на неділю і понеділок, у зв'язку з солідарною участю в страйку на підтримку працівників державної поштової служби Posti.

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Фінляндія
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