У Фінляндії до страйку поштової служби планують долучитися залізничники

У Фінляндії на знак солідарності з працівниками поштової служби збираються страйкувати і залізничники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Профспілка залізничників RAU у понеділок оголосила про нові заходи на підтримку страйкуючих поштовиків.

У п'ятницю 29 листопада страйкувати будуть співробітники квиткових кас і точок обслуговування клієнтів.

У понеділок, 2 грудня вийдуть на страйк машиністи приміських електричок, а 3 грудня на добу зупиняться поїзди далекого прямування і товарні потяги.

Крім того, 9 грудня на страйк можуть вийти співробітники центрів управління рухом поїздів.

Дані заходи набудуть чинності, якщо до моменту їх початку трудовий конфлікт з поштовою службою не буде залагоджено.

Як повідомлялося, національна фінська авіакомпанія Finnair скасувала 276 рейсів, запланованих на неділю і понеділок, у зв'язку з солідарною участю в страйку на підтримку працівників державної поштової служби Posti.