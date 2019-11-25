В Финляндии к забастовке почтовой службы планируют присоединиться железнодорожники

В Финляндии в знак солидарности с работниками почтовой службы собираются бастовать и железнодорожники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Профсоюз железнодорожников RAU в понедельник объявила о новых мерах в поддержку бастующих почтовиков.

В пятницу 29 ноября бастовать будут сотрудники билетных касс и точек обслуживания клиентов.

В понедельник, 2 декабря выйдут на забастовку машинисты пригородных электричек, а 3 декабря на сутки остановятся поезда дальнего следования и товарные поезда.

Кроме того, 9 декабря на забастовку могут выйти сотрудники центров управления движением поездов.

Данные меры вступят в силу, если к моменту их начала трудовой конфликт с почтовой службой не будет улажен.

Как сообщалось, национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti.