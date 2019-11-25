У Британії тривають пошуки зниклого з радарів літака

У Британії тривають пошукові роботи після зникнення з радарів невеликого літака – вважається, що він розбився біля берегів Уельсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вертоліт і човни берегової охорони обшукують район навколо острова Паффін, намагаючись знайти сліди літака.

Представник берегової охорони розповів, що отримав прохання про допомогу незадовго до 12.50 в понеділок.

Агентство морської та берегової охорони заявило, що пошук було розпочато після повідомлення про те, що літак зник з радарів.

Невідомо, скільки людей перебувало на борту.