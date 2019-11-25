Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польська армія повертається до експлуатації радянських МіГ-29

У Суді ЄС підтверджують: Німеччина подала апеляцію щодо газопроводу OPAL

Росія завдала авіаударів по містах Сирії: знищено важливу лікарню

Найбагатшу колекцію коштовностей Європи пограбували на мільярд євро






У Британії тривають пошуки зниклого з радарів літака

Понеділок, 25 листопада 2019, 20:22

У Британії тривають пошукові роботи після зникнення з радарів невеликого літака – вважається, що він розбився біля берегів Уельсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вертоліт і човни берегової охорони обшукують район навколо острова Паффін, намагаючись знайти сліди літака.

Представник берегової охорони розповів, що отримав прохання про допомогу незадовго до 12.50 в понеділок.

Агентство морської та берегової охорони заявило, що пошук було розпочато після повідомлення про те, що літак зник з радарів.

Невідомо, скільки людей перебувало на борту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua