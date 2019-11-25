У Британії тривають пошуки зниклого з радарів літака
Понеділок, 25 листопада 2019, 20:22
У Британії тривають пошукові роботи після зникнення з радарів невеликого літака – вважається, що він розбився біля берегів Уельсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Вертоліт і човни берегової охорони обшукують район навколо острова Паффін, намагаючись знайти сліди літака.
Представник берегової охорони розповів, що отримав прохання про допомогу незадовго до 12.50 в понеділок.
Агентство морської та берегової охорони заявило, що пошук було розпочато після повідомлення про те, що літак зник з радарів.
Невідомо, скільки людей перебувало на борту.
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