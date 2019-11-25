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В Британии продолжаются поиски пропавшего с радаров самолета

Понедельник, 25 ноября 2019, 20:22

В Британии продолжаются поисковые работы после исчезновения с радаров небольшого самолета – считается, что он разбился у берегов Уэльса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вертолет и лодки береговой охраны обыскивают район вокруг острова Паффин, пытаясь найти следы самолета.

Представитель береговой охраны рассказал, что получил просьбу о помощи незадолго до 12.50 в понедельник.

Агентство морской и береговой охраны заявил, что поиск был начат после сообщения о том, что самолет исчез с радаров.

Неизвестно, сколько людей находилось на борту.

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