В Албании землетрясение магнитудой 6,4: есть погибший, многочисленные разрушения

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло примерно в 3:56 утра в Адриатическом море в 11 километрах от второго по населению города страны Дуррес.

Сообщается о многочисленных разрушениях в городе, также есть неподтвержденная информация о погибших, продолжается поисковая операция.

#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel - @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1 — Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019

В городе Тумане погиб человек, сообщается, что он в панике выпрыгнул с балкона, есть информация о двух пропавших без вести. Из-под завалов удалось спасти двух мальчиков.

Примерно через 20 минут произошел еще один толчок магнитудой 5,3 в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Позже были зафиксированы еще восемь повторных толчков магнитудой от 3,8 до 4,1.

Напомним, в сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого травмировались 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.