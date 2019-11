В Албании землетрясение магнитудой 6,4: есть погибший, многочисленные разрушения

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии.

Как сообщает "Европейская правда", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло примерно в 3:56 утра в Адриатическом море в 11 километрах от второго по населению города страны Дуррес.

Сообщается о многочисленных разрушениях в городе, также есть неподтвержденная информация о погибших, продолжается поисковая операция.

#Reports from #Durrës, #Albania: There are reports of serious damage to the dwellings. A palace collapses as residents are stranded and seeking help. #earthquake ©TopChannel - @LastQuake pic.twitter.com/oA956PCWb1