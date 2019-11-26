Кількість загиблих від землетрусу в Албанії зросла до 16

Міністерство оборони Албанії повідомило про збільшення кількості загиблих в результаті потужного землетрусу, який сколихнув країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Два тіла були знайдені у зруйнованій землетрусом будівлі у портовому місті Дуррес.

Перед цим влада повідомила про ще одного загиблого в результаті землетрусу.

Таким чином кількість жертв зросла до 16.

Міністр охорони здоров'я Огерта Манастірліу повідомила, що медичні бригади надають допомогу більш ніж 600 пораненим, причому дев'ять з них знаходяться в небезпечному для життя стані.

Рятувальні команди з сусідніх Косово і Чорногорії, а також з Італії вже прибули, в той час як колона вантажівок увійшла в країну з Греції.

Рятувальники намагаються знайти тих, хто вижив в руїнах зруйнованих будівель.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався сьогодні вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косово та Греції.

У вересні в Албанії стався землетрус магнітудою 5,8, через який травмувалося 105 людей і сотні будинків були пошкоджені. Це був найпотужніший землетрус в Албанії за останні 30 років.