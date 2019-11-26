Число погибших от землетрясения в Албании возросло до 16

Министерство обороны Албании сообщило об увеличении количества погибших в результате мощного землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Два тела были найдены в разрушенном землетрясением здании в портовом городе Дуррес.

Перед этим власти сообщили еще об одном погибшем в результате землетрясения.

Таким образом число жертв возросло до 16.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что медицинские бригады оказывают помощь более чем 600 раненым, причем девять из них находятся в опасном для жизни состоянии.

Спасательные команды из соседних Косово и Черногории, а также из Италии уже прибыли, в то время как колонна грузовиков вошла в страну из Греции.

Спасатели пытаются найти выживших в руинах разрушенных зданий.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, также толчки ощущались в Косове и Греции.

В сентябре в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы 105 человек и сотни домов были повреждены. Это было самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.