У Чехії дезінформацію проросійських активістів назвали найбільш серйозною загрозою

Поширення дезінформації проросійськими активістами стало найбільшою загрозою конституційному ладу Чехії в минулому році.

Про це йдеться в щорічному звіті чеської служби контррозвідки BIS, опублікованому у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

В останні роки проросійські активісти ведуть все більш інтенсивну і систематичну агітацію проти політичного устрою Чехії і членства країни в ЄС і НАТО, йдеться в доповіді.

У доповіді йдеться, що ті, хто поширює проросійську дезінформацію, як правило, належать до різних націоналістичних і популістських рухів і включають партії та окремих осіб. Деякі з них раніше активно брали участь у внутрішньому антиміграційному русі.

BIS також відзначила зростання активності розвідувальної діяльності Китаю на території Чехії.