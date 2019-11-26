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В Чехии дезинформацию пророссийских активистов назвали самой серьезной угрозой

Вторник, 26 ноября 2019, 16:54

Распространение дезинформации пророссийскими активистами стало наибольшей угрозой конституционному строю Чехии в прошлом году.

Об этом говорится в ежегодном отчете чешской службы контрразведки BIS, опубликованном во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

В последние годы пророссийские активисты ведут все более интенсивную и систематическую агитацию против политического устройства Чехии и членства страны в ЕС и НАТО, говорится в докладе.

В докладе говорится, что те, кто распространяет пророссийскую дезинформацию, как правило, относятся к различным националистическим и популистским движениям и включают партии и отдельных лиц. Некоторые из них ранее активно участвовали во внутреннем антимиграционном движении.

BIS также отметила рост активности разведывательной деятельности Китая на территории Чехии.

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