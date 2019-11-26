У Чехії відкрили справи проти екскерівників комуністичної Чехословаччини

Управління поліції Чехії, відповідальне за розслідування злочинів комуністів, ініціювало переслідування колишнього генсека Комуністичної партії Чехії Мілоша Якеша, колишнього прем’єр-міністра Любомира Строгала та ексглави МВС Вратіслава Вайнара.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення.

Колишніх комуністичних керівників звинувачують у зловживанні владою у зв'язку із застосуванням вогнепальної зброї на чехословацькому кордоні.

Прокурор Томаш Яролімек зазначив, що звинувачення засноване на нещодавно знайдених архівних матеріалах. Всі троє колишніх посадовців перебувають на свободі, їм зараз від 89 до 97 років. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від двох до десяти років позбавлення волі.

Криміналісти стверджують, що через бездіяльність трьох посадових осіб з березня 1976 року по кінець 1989 року дев'ять осіб, які намагалися перетнути чехословацький кордон, були розстріляні, а ще щонайменше сім осіб отримали поранення.

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Поліція взяла за точку відліку 1976 рік, оскільки саме тоді набув чинності Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, який гарантує кожній людині право покинути будь-яку країну, в тому числі батьківщину.

"Їм було відомо про застосування прикордонниками вогнепальної зброї на державному кордоні Чехословацької Соціалістичної Республіки щодо осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон держави з метою виїзду з Чехословацької Соціалістичної Республіки. Незважаючи на це, вони не вжили жодних заходів зі своїх позицій керівників Чехословацької Соціалістичної Республіки щодо запобігання застосуванню вогнепальної зброї", - заявив Ян Лелек, глава Празької прокуратури.