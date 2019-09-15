Комуністи Чехії протестують через перенесення радянського пам'ятника в Празі

Керівництво Комуністичної партії Чехії і Моравії в суботу, 14 вересня, висловило незгоду з перенесенням пам'ятника радянському маршалу Конєву з площі Інтербригади в празькому шостому районі на інше місце.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Комуністи закликали уряд Чехії, МВС і МЗС посприяти вирішенню ситуації так, щоб цей пам'ятник залишився на колишньому місці.

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12 вересня рада району чеської столиці Прага-6 вирішила долю пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву: за підсумками таємного голосування депутати вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги.

Коли нещодавно монумент вкотре облили фарбою, староста району Прага-6 Ондржей Колар виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію.

11 вересня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву про суперечку щодо монумента, в якій звинуватило деяких чеських політиків у розпалюванні "війни" проти радянських символів.

13 вересня МЗС РФ заявило, що це рішення "здатне серйозно затьмарити російсько-чеські відносини" і "подібний крок не залишиться без відповіді".

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На думку глави чеської дипломатії Томаша Петршічека, "спір має вирішуватися виключно за допомогою предметної дискусії".

Пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак – його обписували і обливали фарбою вже декілька разів. Це пов’язано з біографією маршала — після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання 1956 року, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.

Традиційно цей монумент обливають фарбою напередодні річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.