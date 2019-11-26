ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу

Туреччина відмовляється підтримати оборонний план НАТО для країн Балтії й Польщі, поки Альянс не запропонує Анкарі більше політичної підтримки у боротьбі з курдськими загонами YPG на півночі Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили чотири високопосадових джерела в Альянсі.

Анкара наказала своєму послу в НАТО не підтримувати план і дотримуватися жорсткої лінії на зустрічах та в приватних розмовах, вимагаючи від союзників визнати YPG терористами, заявили джерела.

Посли НАТО очікують офіційного схвалення всіх 29 країн-членів для військового плану щодо захисту Польщі, Литви, Латвії та Естонії у разі нападу Росії.

Без схвалення з боку Туреччини НАТО може виявитися важче швидко посилити оборону в Балтії та Польщі.

"Вони (турки) беруть в заручники східноєвропейців, блокуючи схвалення цього військового плану доти, доки вони не отримають поступок", - сказав один з дипломатичних співрозмовників.

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План для країн Балтії та Польщі, складений на їхнє прохання після анексії Росією Криму, не має прямого стосунку до стратегії Туреччини в Сирії, але він ставить питання щодо безпеки на всіх кордонах НАТО.

Туреччина висунула свої вимоги ще до наступу на півночі Сирії, але це питання виринуло через саміт лідерів країн НАТО, що відбудеться у Лондоні 3-4 грудня. На ньому мають бути затверджені безпекові документи.

Посли НАТО досі сподіваються на компроміс, оскільки Анкарі також потрібне затвердження окремого оновленого військового плану, в якому детально описується, як НАТО захищатиме Туреччину у разі нападу, сказали два дипломатичні джерела.

"Усі критикують їх (турків), але якщо вони поступляться, це стане ціною невтручання в їхню стратегію в Сирії", - сказало одне з дипломатичних джерел.