Північна Македонія не стане повноправним членом НАТО на саміті в Лондоні

Країни-члени НАТО не встигнуть завершити процес ратифікації вступу Північної Македонії до грудневої зустрічі лідерів у Лондоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

"Північна Македонія дуже близька до того, щоб стати членом Альянсу. Навесні ми підписали протокол про приєднання і потім більшість парламентів 29 країн-членів ратифікували протокол. Я не очікую, що всі союзники завершать цей процес до початку грудня, але я очікую, що процедура буде завершена на початку наступного року", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Північна Македонія буде присутня на зустрічі лідерів країн НАТО у Лондоні 3-4 грудня як запрошена сторона.

"Це демонструє, що Північна Македонія дуже близька до повного членства і вона вже бере участь у зустрічах НАТО, включаючи зустріч лідерів у Лондоні в грудні", - додав генсек.

Протокол досі не ратифікували Іспанія та Франція, документ має пройти там через дві палати парламенту. У США документ вже затверджений Конгресом, але не підписаний президентом, та сама ситуація в Ісландії. В Нідерландах депутати теж вже схвалили протокол, очікується формальне схвалення королем.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".