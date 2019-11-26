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Тристоронні технічні консультації щодо газу пройдуть 29 листопада в Брюсселі

Вівторок, 26 листопада 2019, 20:59

Тристоронні консультації на рівні експертів Україна-ЄС-Росія відбудуться в Брюсселі 29 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми передбачаємо технічну нараду в Брюсселі в найближчу п'ятницю, 29 листопада", - сказав співрозмовник агентства в інституціях ЄС.

Напередодні джерело повідомило, що міністерську зустріч планується провести на початку грудня.

"Після телефонних контактів з різними сторонами переговорів ми запропонували новий термін тристоронньої наради (на рівні міністрів - ред) - початок грудня", - зазначив чиновник ЄС.

20 листопада сторони провели попередні тристоронні консультації на рівні експертів у форматі телеконференції. Тоді учасники домовилися про подальші кроки в цьому процесі.

"Була досягнута домовленість, що сторони тепер будуть працювати над подальшими заходами на двосторонній та індивідуальній основі в найближчі дні, і наступного тижня підведуть підсумки", - сказав журналістам європейський чиновник минулого тижня.

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