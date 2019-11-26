Трехсторонние технические консультации по газу пройдут 29 ноября в Брюсселе

Трехсторонние консультации на уровне экспертов Украина-ЕС-Россия пройдут в Брюсселе 29 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предполагаем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства в институтах ЕС.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - ред) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предварительные трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о дальнейших шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над дальнейшими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.