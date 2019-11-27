Трамп знав про скаргу інформатора, коли розморозив допомогу Україні - ЗМІ

Юристи Білого дому повідомили Дональду Трампу про скаргу інформатора на його телефонну розмова з Володимиром Зеленським перед тим, як він розморозив військову допомогу Україні в розмірі майже 400 млн доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

За даними видання, Трамп дізнався про скаргу наприкінці серпня, а військову допомогу Україні розморозили у вересні.

Йдеться також про те, що юристи намагалися визначити, чи зобов’язані вони за законом передати скаргу Конгресу.

Новини про те, що Трамп знав про скаргу до прийняття рішення про розмороження допомоги, підкреслює ключове питання в основі розслідування імпічменту щодо того, чи допомога була пов'язана з бажанням Трампа змусити Україну розслідувати дії колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина Хантера.

Марк Сенді, службовець з Офісу управління та бюджету, у своїх свідченнях заявив, що Білий дім не повідомляв відомству про замороження допомоги через занепокоєння щодо внесків інших країн місяцями після того, як воно було здіснено.