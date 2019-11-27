Нова Єврокомісія обіцяє повну діджиталізацію: роботи навіть прибиратимуть постіль

Майбутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обіцяє зосередити роботу нової ЄК на діджиталізації та автоматизації процесів.

Про це вона заявила у виступі в Європарламенті у середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн нагадала, що у новому складі Єврокомісії призначена віцепрезидентка, відповідальна за цифровий ринок та діджиталізацію – цю посаду обійме данка Маргрете Вестагер.

"Діджиталізація вже зробила можливим те, що нещодавно здавалося нереальним. Майбутнє неможливе без діджиталізації", - поділилася вона планами.

"Ми автоматизуємо задачі, які складні для людей, важкі фізично або ж повторювані – чи йдеться про роботу на заводах, чи про ваш робочий стіл. Це дасть вам час робити речі, які комп’ютери не можуть робити – пов’язані зі співпереживанням та із креативністю", - пояснила фон дер Ляєн.

Майбутня керівниця ЄК також навела несподіваний приклад роботи, до виконання якої вона воліла би долучити роботів. З контексту випливало, що йдеться про роботизацію у госпіталях чи подібних установах.

"Приміром, роботи-помічники можуть прибирати постіль. Діджиталізація може допомагати з адмініструванням. А персонал зможе зосередитися на тому, що є справді важливим – на розмові із пацієнтами та на тому, щоби перебувати з ними", - розповіла вона.

Як відомо, Урсула фон дер Ляєн є однопартійкою Ангели Меркель. До призначення очільницею Єврокомісії вона була міністром оборони Німеччини. Фон дер Ляєн є матір'ю сімох дітей. Детальніше про неї у статті "Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від нової очільниці Єврокомісії".