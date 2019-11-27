Новая Еврокомиссия обещает полную диджитализацию: роботы будут даже застилать постель

Будущий президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещает сосредоточить работу новой ЕК на диджитализации и автоматизации процессов.

Об этом она заявила в выступлении в Европарламенте в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен напомнила, что в новом составе Еврокомиссии будет вице-президент, ответственный за цифровой рынок и диджитализацию - эту должность займет датчанка Маргрете Вестагер.

"Диджитализация уже сделала возможным то, что недавно казалось нереальным. Будущее невозможно без диджитализации", - поделилась она планами.

"Мы автоматизируем задачи, сложные для людей, тяжелые физически или повторяющиеся - идет ли речь о работе на заводах или о вашем рабочем столе. Это даст вам время делать вещи, которые компьютеры не могут делать - связанные с сопереживанием и с креативностью", - объяснила фон дер Ляйен.

Будущая глава ЕК также привела неожиданный пример работы, для выполнения которой она предпочла бы включить роботов. Из контекста следовало, что речь идет о роботизации в больницах или подобных учреждениях.

"К примеру, роботы-помощники могут убирать постель. Диджитализация может помогать с администрированием. А персонал сможет сосредоточиться на том, что действительно важно - на разговоре с пациентами и на том, чтобы находиться с ними", - рассказала она.

Как известно, Урсула фон дер Ляйен состоит в партии Ангелы Меркель. До назначения главой Еврокомиссии она была министром обороны Германии. Фон дер Ляйен – матерь семерых детей. Подробнее о ней читайте в статье "Жесткий разговор с Россией и армия ЕС: чего ожидать от новой руководительницы Еврокомиссии".