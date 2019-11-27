Франция: фермеры на тракторах блокируют дороги в Париж

Сотни французских фермеров, разгневанных международными торговыми соглашениями и политикой президента Эммануэля Макрона, 27 ноября выехали на тракторах на главные шоссе, ведущие к Парижу, блокируя пассажирское движение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На автомагистрали А1, соединяющей столицу с севером Франции и ее портами, одна группа временно перекрыла три полосы движения.

"Макрон, отвечай нам! Спаси фермеров", - написано на одном из тракторов.

Фермерские профсоюзы заявили, что их члены сойдутся на авеню Фош, широком бульваре, к которому прилегают одни из самых роскошных зданий Парижа поблизости от Триумфальной арки в центре французской столицы.

Два ключевых профсоюза организуют протест и требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы выразить жалобы на политику, которая, по их мнению, наносит вред французскому сельскому хозяйству. Речь идет, например, об отмене глифосата против насекомых и запрете использования пестицидов поблизости от жилых районов.

Читайте также ЕС обеспокоен бюджетами Франции и Италии - государственные долги растут

"Мы хотим предупредить всех, что если во Франции будет больше фермеров, то это повлияет на экономику Франции", - заявил 29-летний фермер Аликс Хертаут перед протестом.

Макрон также испытывает давление со стороны фермеров из-за торговых соглашений ЕС с Канадой и блоком южноамериканских стран Меркосур. Сельскохозяйственные группы заявляют об угрозе импорта дешевых сельскохозяйственных товаров, произведенных по более низким стандартам.

На прошлой неделе правительство Макрона объявило экстренное финансирование для больниц, неудачно попытавшись предотвратить дальнейшие забастовки медработников. На этой неделе он также зашел в тупик в переговорах с профсоюзами по пенсионной реформе перед общегосударственными забастовками транспортников.