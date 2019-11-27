В США розповіли, за яких умов може спрацювати "формула Штайнмаєра"

Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор вважає, що так звана "формула Штайнмаєра" здатна запрацювати після виводу російських військ зі сходу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю DW.

"Вона ("формула Штайнмаєра". - Ред.) може спрацювати, якщо президент Путін і російський уряд будуть її дотримуватися", - зазначив Гілмор.

Він нагадав, що зараз відповідно до "формули Штайнмаєра" росіяни повинні вивести свої війська зі східної України.

"Давайте подивимося, чи зроблять вони це, чи стримають слово, чи відреагують на відкритість Зеленського. Ми це скоро дізнаємося", - сказав посол.

"Поки російські військові знаходяться там, жодні чесні і вільні вибори неможливі. І тому вони повинні піти звідти. Тільки так можна провести вільні і чесні вибори", - заявив Гілмор.

Він зазначив, що ОБСЄ може проводити моніторинг таких виборів.

Посол однак підкреслив, що голосування має відбуватися відповідно до українського законодавства.

"У Києва має бути чітка перспектива відновлення суверенітету і контролю на кордоні, щоб зупинити потоки боєприпасів, які, як ми підозрюємо, туди перевозяться. Це те, що має забезпечити Росія. Якщо вона це зробить, це означатиме, що вона готова реально виконувати Мінські угоди", - сказав Гілмор.