В США рассказали, при каких условиях может сработать "формула Штайнмайера"

Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор считает, что так называемая "формула Штайнмайера" может заработать после вывода российских войск с востока Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DW.

"Она ("формула Штайнмайера". - Ред.) может сработать, если президент Путин и российское правительство будут ее придерживаться", - отметил Гилмор.

Он напомнил, что сейчас в соответствии с "формулой Штайнмайера" россияне должны вывести свои войска с восточной Украины.

"Давайте посмотрим, сделают ли они это, сдержат ли слово, отреагируют ли на открытость Зеленского. Мы это скоро узнаем", - сказал посол.

"Пока российские военные находятся там, никакие честные и свободные выборы невозможны. И поэтому они должны уйти оттуда. Только так можно провести свободные и честные выборы", - заявил Гилмор.

Он отметил, что ОБСЕ может проводить мониторинг таких выборов.

Посол, однако, подчеркнул, что голосование должно происходить в соответствии с украинским законодательством.

"У Киева должна быть четкая перспектива восстановления суверенитета и контроля на границе, чтобы остановить потоки боеприпасов, которые, как мы подозреваем, туда идут. Это то, что должна обеспечить Россия. Если она это сделает, это будет означать, что она готова реально выполнять Минские соглашения ", - сказал Гилмор.