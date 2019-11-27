Скандал у Німеччині: Міноборони довелося вибачатися за фото форми Вермахту

Німецькі збройні сили вибачилися за фотографію форми Вермахту з чітко видимими свастиками на їхньому офіційному акаунті в Instagram.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

На фотографії уніформи, яка з'явилася в Instagram у вівторок, було видно два залізних хрести зі свастикою. Співробітник редакції "BundeswehrInfo", який курирує Instagram-аккаунт армії, підписав фото: "Елементи військового стилю все ще використовуються у високій моді сьогодні".

Після того, як про появу фото повідомила газета Bild, і критики з боку користувачів соцмережі його негайно видалили.

Міністерство оборони Німеччини також відреагувало на появу фотографії.

Речник міністра оборони Крістіан Тільс повідомив у середу на урядовій пресконференції про "неприпустиму помилку", за яку його відомство повинне вибачитися офіційно.

Він визнав, що інцидент завдав шкоди репутації Бундесверу, а фотографія могла викликати "небажані враження".

За даними міністерства фоторедактори німецьких збройних сил зняли серію світлин у Військово-історичному музеї в Дрездені, а також сфотографували форму, яка є реквізитом художнього фільму "Операція "Валькірія". Фото використали для ілюстрації впливу військової форми на моду.