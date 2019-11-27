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Скандал в Германии: Минобороны пришлось извиняться за фото формы Вермахта

Среда, 27 ноября 2019, 16:57

Немецкие вооруженные силы извинились за фотографию формы Вермахта с четко видимыми свастиками на их официальном аккаунте в Instagram.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

На фотографии униформы, которая появилась в Instagram во вторник, были видны два железных креста со свастикой. Сотрудник редакции "BundeswehrInfo", который курирует Instagram-аккаунт армии, подписал фото: "Элементы военного стиля все еще используются в высокой моде сегодня".

После того как о появлении фото сообщила газета Bild и критики со стороны пользователей соцсети его немедленно удалили.

Министерство обороны Германии также отреагировало на появление фотографии.

 

Пресс-секретарь министра обороны Кристиан Тильс сообщил в среду на правительственной пресс-конференции о "недопустимой ошибке", за которую его ведомство должно извиниться официально.

Он признал, что инцидент нанес ущерб репутации Бундесвера, а фотография могла вызвать "нежелательные впечатление".

По данным министерства фоторедакторы германских вооруженных сил сняли серию фотографий в Военно-историческом музее Дрездена, а также сфотографировали форму, которая является реквизитом художественного фильма "Операция "Валькирия". Фото использовали для иллюстрации влияния военной формы на моду.

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