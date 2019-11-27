Спікера Сенату Польщі звинувачують у хабарі 20-річної давнини

Новообраного маршалка (спікера) Сенату Польщі Томаша Гродзького звинувачують у отриманні хабарів під час його керівництва лікарнею у місті Щецин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Вперше такі звинувачення на адресу маршалка озвучила професорка Щецинського університету Агнешка Попела. За її словами, 20 років тому вона була вимушена дати хабар у розмірі 500 доларів США за проведену операцію.

Сам Гродзький спростував такі звинувачення, оприлюднивши свою переписку з професоркою, датовану 2016 роком, коли вона вперше заявила про хабар.

Більше того, сама Агнешка Попела де-факто відмовилася від звинувачень на адресу маршалка. "Нехай буде чесно. Я ніколи не говорила, що оплата була умовою операції. Ні! Моя мати була в черзі на операцію. Я заплатила, бо відчула психологічний тиск",- написала вона.

Щоправда, така заява не зупинила звинувачення. Радник Сейму Поморського воєводства та активіст правлячої партії "Право та Справедливість" Кароль Гузікевич заявив, що існує ще одна особа, яка повідомила про вимагання хабаря у лікарні, якою керував Гродзький. Ім’я цієї особи в інтересах слідства поки не розголошується.

Нагадаємо, під час останніх парламентських виборів польська опозиція отримала більшість у Сенаті, що дало можливість обрати головою верхньої палати опозиціонера.