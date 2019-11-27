Спикера Сената Польши обвиняют во взятке 20-летней давности

Новоизбранного маршалка (спикера) Сената Польши Томаша Гродзкого обвиняют в получении взяток во время его руководства больницей в городе Щецин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Впервые такие обвинения в адрес маршала озвучила профессор Щецинского университета Агнешка Попела. По ее словам, 20 лет назад она была вынуждена дать взятку в размере 500 долларов США за проведенную операцию.

Сам Гродзкий опроверг такие обвинения, обнародовав свою переписку с профессором, датированную 2016 годом, когда она впервые заявила о взятке.

Более того, сама Агнешка Попела де-факто отказалась от обвинений в адрес маршалка. "Пусть будет честно. Я никогда не говорила, что оплата была условием операции. Нет! Моя мать была в очереди на операцию. Я заплатила, потому что почувствовала психологическое давление", - написала она.

Правда, такое заявление не остановило обвинения. Советник Сейма Поморского воеводства и активист правящей партии "Право и Справедливость" Кароль Гузикевич заявил, что есть еще один человек, который сообщил о вымогательстве взятки в больнице, которой руководил Гродзкий. Имя этого человека в интересах следствия пока не разглашается.

Напомним, во время последних парламентских выборов польская оппозиция получила большинство в Сенате, что дало возможность избрать председателем верхней палаты оппозиционера.