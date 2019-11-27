Німецька армія не дозволяє експлуатацію нових вертольотів Airbus через помилки в інструкції
Бундесвер не дозволяє експлуатацію нових вертольотів NH90 "Sea Lion", поставлених п’ять тижнів тому концерном Airbus, через помилки в інструкції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
В ході профілактичної перевірки в так званій технічній документації до вертольотів німецькі військові зафіксували 150 порушень.
"У сумі це суттєві помилки, які не дозволяють забезпечити безпечну льотну експлуатацію вертольота", - заявили у Міністерстві оборони Німеччини.
Airbus Helicopters передав першу партію NH90 "Sea Lion" Федеральному управлінню з обладнання, інформаційних технологій і Федеральним збройним силам 24 Жовтня. Всього Бундесвер замовив 18 машин цього типу, які, згідно з поточним планом, повинні бути введені в експлуатацію до 2022 році.
Технічна документація повинна містити всю інформацію про системи озброєння, яка необхідна для використання, технічного обслуговування і ремонту.
"Через неадекватну і неповну технічну документацію, службовці ВМС не можуть забезпечити належну льотну експлуатацію" – повідомили в Міноборони Німеччини.
Виробник погодився виправити помилки в документації якомога швидше.