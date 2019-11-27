Німецька армія не дозволяє експлуатацію нових вертольотів Airbus через помилки в інструкції

Бундесвер не дозволяє експлуатацію нових вертольотів NH90 "Sea Lion", поставлених п’ять тижнів тому концерном Airbus, через помилки в інструкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

В ході профілактичної перевірки в так званій технічній документації до вертольотів німецькі військові зафіксували 150 порушень.

"У сумі це суттєві помилки, які не дозволяють забезпечити безпечну льотну експлуатацію вертольота", - заявили у Міністерстві оборони Німеччини.

Airbus Helicopters передав першу партію NH90 "Sea Lion" Федеральному управлінню з обладнання, інформаційних технологій і Федеральним збройним силам 24 Жовтня. Всього Бундесвер замовив 18 машин цього типу, які, згідно з поточним планом, повинні бути введені в експлуатацію до 2022 році.

Технічна документація повинна містити всю інформацію про системи озброєння, яка необхідна для використання, технічного обслуговування і ремонту.

"Через неадекватну і неповну технічну документацію, службовці ВМС не можуть забезпечити належну льотну експлуатацію" – повідомили в Міноборони Німеччини.

Виробник погодився виправити помилки в документації якомога швидше.