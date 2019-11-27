Немецкая армия не позволяет эксплуатацию новых вертолетов Airbus из-за ошибок в инструкции

Бундесвер не позволяет эксплуатацию новых вертолетов NH90 "Sea Lion", поставленных пять недель назад концерном Airbus, из-за ошибок в инструкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В ходе профилактической проверки в так называемой технической документации вертолетов немецкие военные зафиксировали 150 нарушений.

"В сумме это существенные ошибки, которые не позволяют обеспечить безопасную летную эксплуатацию вертолета", - заявили в Министерстве обороны Германии.

Airbus Helicopters передал первую партию NH90 "Sea Lion" Федеральному управлению по оборудования, информационных технологий и Федеральным вооруженным силам 24 Октября. Всего Бундесвер заказал 18 машин этого типа, которые, согласно текущему плану, должны быть введены в эксплуатацию к 2022 году.

Техническая документация должна содержать всю информацию о системах вооружения, которая необходима для использования, технического обслуживания и ремонта.

"Из – за неадекватной и неполной технической документации, служащие ВМС не могут обеспечить надлежащую летную эксплуатацию", - сообщили в Минобороны Германии.

Производитель согласился исправить ошибки в документации как можно скорее.