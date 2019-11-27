НАТО і Boeing уклали контракт на $1 млрд для модернізації літаків AWACS

Північноатлантичний альянс і компанія Boeing підписали контракт щодо модернізації комплексів дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Церемонія підписання пройшла на військовій базі Малсбрук в Бельгії: генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Boeing International Майкл Артур поставили підписи на тлі літака AWACS.

Контракт НАТО на 1 мільярд доларів з Boeing дозволить модернізувати флот AWACS, гарантуючи, що вони продовжать підтримувати місії Альянсу до 2035 року.

" AWACS були нашими очима в небі, підтримуючи наші операції протягом десятиліть, від патрулювання американського неба після терактів 11 вересня 2001 року до наших операцій в Афганістані і в рамках Глобальної коаліції проти ІДІЛ", - сказав генеральний секретар НАТО.

Він привітав контракт з Boeing, який забезпечить 14 літаків АВАКС НАТО сучасними новими комунікаційними і мережевими можливостями.

16 союзників НАТО по обидва боки Атлантики фінансують модернізацію комплексів.

Генеральний секретар підкреслив, що НАТО продовжує адаптацію і вже планує заміну AWACS в 2035 році.