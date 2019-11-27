НАТО и Boeing заключили контракт на $1 млрд для модернизации самолетов AWACS

Североатлантический альянс и компания Boeing подписали контракт по модернизации комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу НАТО.

Церемония подписания прошла на военной базе Малсбрук в Бельгии: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Boeing International Майкл Артур поставили подписи на фоне самолета AWACS.

Контракт НАТО на 1 миллиард долларов с Boeing позволит модернизировать флот AWACS, гарантируя, что они продолжат поддерживать миссии Альянса до 2035 года.

"AWACS были нашими глазами в небе, поддерживая наши операции в течение десятилетий, от патрулирования американского неба после терактов 11 сентября 2001 года до наших операций в Афганистане и в рамках Глобальной коалиции против ІДІЛ", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Он поздравил контракт с Boeing, который обеспечит 14 самолетов АВАКС НАТО современными новыми коммуникационными и сетевыми возможностями.

16 союзников НАТО по обе стороны Атлантики финансируют модернизацию комплексов.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО продолжает адаптацию и уже планирует замену AWACS в 2035 году.