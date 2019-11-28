Україна підписала безвіз з острівною державою у Тихому океані

У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці посольства.

Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Маршаллові острови – це держава, яка знаходиться посередині Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки.

Цього року Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, зайнявши 43-е місце з показником у 126 країн, в які українці можуть потрапити без віз.

Раніше в уряді обіцяли, що у 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.