Украина подписала безвиз с островным государством в Тихом океане

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на Facebook-странице посольства.

Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур.

Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Ранее в правительстве обещали, что в 2020 году будет увеличен сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.