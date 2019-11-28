Вибори у Британії: консерваторам прогнозують найкращий результат з часів Маргарет Тетчер

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон на дострокових виборах може отримати більшість в парламенті з перевагою в 68 голосів.

Такі дані вийшли в моделюванні результатів виборів соціологами YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Консервативна партія може отримати 359 місць з 650, в порівнянні з 317 на загальних виборах 2017 року, що стане найкращим результатом для партії після перемоги Маргарет Тетчер в 1987 році.

"Наша перша модель для виборів 2019 року припускає, що цього разу консерватори налаштовані на більшість", - сказав Ентоні Уеллс, директор з політичних та соціальних досліджень в YouGov.

"Найбільші коливання на користь Консервативної партії виявляються в регіонах, які проголосували за вихід з ЄС в 2016 році, причому основна частина прогнозованих голосів торі припадатиме на північ і в міські райони Уест-Мідлендс, а також на колишні шахтарські місця в Іст-Мідлендсі" , - додав він

Лейбористська партія, згідно з прогнозами, отримає 211 місць в порівнянні з нинішніми 262. Шотландські націоналісти можуть розраховувати на 43 мандата, Ліберальним демократам прогнозують 13 місць, а партія Brexit взагалі не проходить до парламенту.

Слід зазначити, що соціологи YouGov точно передбачили результати британських виборів в 2017 році.