Выборы в Британии: консерваторам прогнозируют лучший результат со времен Маргарет Тэтчер

Британский премьер-министр Борис Джонсон на досрочных выборах может получить большинство в парламенте с перевесом в 68 голосов.

Такие данные получились в моделировании результатов выборов социологами YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Консервативная партия может получить 359 мест из 650, по сравнению с 317 на всеобщих выборах 2017 года, что станет лучшим результатом для партии после победы Маргарет Тэтчер в 1987 году.

"Наша первая модель для выборов 2019 года предполагает, что на этот раз консерваторы настроены на большинство", - сказал Энтони Уэллс, директор по политическим и социальным исследованиям в YouGov.

"Наибольшие колебания в пользу Консервативной партии оказываются в регионах, которые проголосовали за выход из ЕС в 2016 году, причем основная часть прогнозируемых голосов тори будет приходиться на север и в городские районы Уэст-Мидлендс, а также на бывшие шахтерские места в Ист-Мидлендсе", - добавил он

Лейбористская партия, согласно прогнозам, получит 211 мест по сравнению с нынешними 262. Шотландские националисты могут рассчитывать на 43 мандата, Либеральным демократам прогнозируют 13 мест, а партия Brexit вообще не проходит в парламент.

Следует отметить, что социологи YouGov точно предсказали результаты британских выборов в 2017 году.