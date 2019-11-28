Німецький суд підтримав "право на забуття" в Інтернеті для чоловіка, який відсидів за вбивство

Чоловік, засуджений за вбивство 37 років тому, має "право бути забутим", а його ім'я має бути вилучено з результатів пошуку в Інтернеті.

Відповідне рішення ухвалив Конституційний суд у Карлсруе, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Суд ухвалив рішення на користь чоловіка, який отримав довічне покарання за вбивство двох людей на яхті у 1982 році.

Чоловік, який був звільнений із в'язниці у 2002 році, зараз бореться за те, щоб дистанціюватися від повідомлень про цю справу. Це рішення може означати, що видання змушені будуть обмежувати доступ пошукових систем до своїх онлайн-архівів у таких випадках.

Його повне ім’я все ще з'являється в пошуках в Інтернеті як частина архівної статті німецького тижневика Der Spiegel.

Його справа спочатку була відхилена федеральним судом у 2012 році на підставі того, що його право на приватне життя не переважало інтересів суспільства та свободи преси. Але найвищий суд Німеччини відкинув цю первісну ухвалу, тобто його справа тепер повернеться до федеральних судів.

Однак суд також наполягав на тому, що особи не можуть в односторонньому порядку вимагати права на забуття і на його рішення впливає кількість часу, що минув з моменту злочину.

"Право на забуття" стало предметом тривалої юридичної суперечки щодо Google та ЄС. Нещодавнє рішення Суду ЄС примусило пошукові системи виконувати прохання про видалення результатів.