Немецкий суд поддержал "право на забвение" в Интернете для человека, отсидевшего за убийство

Мужчина, осужденный за убийство 37 лет назад, имеет "право быть забытым", а его имя должно быть изъято из результатов поиска в Интернете.

Соответствующее решение принял Конституционный суд в Карлсруэ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Суд принял решение в пользу человека, который получил пожизненное наказание за убийство двух человек на яхте в 1982 году.

Мужчина, который был освобожден из тюрьмы в 2002 году, сейчас борется за то, чтобы дистанцироваться от сообщений об этом деле. Это решение может означать, что издание вынуждены будут ограничивать доступ поисковых систем к своим онлайн-архивам в таких случаях.

Его полное имя все еще появляется в поисках в Интернете как часть архивной статьи немецкого еженедельника Der Spiegel.

Его дело сначала было отклонено федеральным судом в 2012 году на основании того, что его право на частную жизнь не преобладало над интересами общества и свободы прессы. Но высший суд Германии отверг первоначальное решение, то есть его дело теперь вернется в федеральные суды.

Однако суд также настаивал на том, что лица не могут в одностороннем порядке требовать права на забвение и на его решение влияет количество времени, прошедшее с момента преступления.

"Право на забвение" стало предметом длительного юридического спора Google и ЕС. В 2019 году решение Европейского суда справедливости заставило поисковые системы выполнять просьбы об удалении результатов.