Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму

Голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple скасувати рішення про позначення на її картах Криму як частини Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Ми приєднуємось, висловлюючи розчарування підходом Apple до Криму як Росії. Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неосвіченої позиції, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його досі окуповує Росія, це земля України, в цій війні досі гинуть люди", - заявив Лінкявічюс.

Нагадаємо, напередодні Apple розкритикував голова МЗС України Вадим Пристайко. "Глобальна політика не є вашою сильною стороною" - зазначив він.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.

Регіон тепер відображається як російська територія на Apple Maps і Weather, якщо переглядати їх з Росії.

Проте Apple Maps і Weather не показують приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати їх за межами Росії.