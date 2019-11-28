Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Мы присоединяемся к разочарованию подходом Apple к Крыму как части России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - заявил Линкявичюс.

Напомним, накануне Apple раскритиковал глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - отметил он.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория в Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Однако эти приложения не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если пользоваться ими за пределами России.