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Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму

Четверг, 28 ноября 2019, 10:41

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Мы присоединяемся к разочарованию подходом Apple к Крыму как части России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - заявил Линкявичюс.

Напомним, накануне Apple раскритиковал глава МИД Украины Вадим Пристайко. "Глобальная политика не является вашей сильной стороной", - отметил он.

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Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория в Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Однако эти приложения не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если пользоваться ими за пределами России.

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