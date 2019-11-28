Посол Угорщини: появу нових пропускних пунктів з Україною блокує політика

Політичні відносини між Україною й Угорщиною сповільнюють процес відкриття нових прикордонних пропускних пунктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю "Главком".

Недоліки інфраструктури залишаються найголовнішою проблемою в питанні руху людей через кордон, каже Ійдярто.

"У Чопі є міст. Відверто кажучи, він в неадекватному стані, потребує ремонту. У Берегово свої проблеми. На українській стороні давно вже триває ремонт. Угорська позиція полягає в тому, щоб відкривати якомога більше прикордонних пропускних пунктів. Раніше єдине, що зупиняло таке розширення, були фінансові труднощі, які відчувала Україна. Зараз же політичні відносини між країнами стопорять процес", - зазначив дипломат.

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За його словами, один прикордонний пункт "фактично готовий до відкриття". "Це Нодь Ходош - Велика Паладь. Так, це не вирішить всі питання, але тим не менш, може поліпшити ситуацію. Наступне важливе питання – автомагістралі, які з угорської сторони близько біля кордону розміщені. Натомість українських таких немає", - пояснив посол.

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