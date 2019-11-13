Угорщина: настав час для діалогу з Україною на найвищому рівні

Настав час розпочати українсько-угорський діалог на найвищому рівні, заявив голова комітету з закордонних справ парламенту після того, як орган засідав у вівторок.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Угорщина готова "перегорнути нову сторінку" у відносинах з Україною, заявив журналістам голова комітету Жолт Немет, депутат від партії влади "Фідес".

Немет привітав обрання Володимира Зеленського на посаду президента України та кілька досягнень, зроблених відтоді щодо низки угорських питань, таких як питання подвійного громадянства.

Водночас Немет висловив жаль з приводу того, що Василь Брензович, голова Товариства угорської культури (КМКС) Закарпаття втратив мандат у Верховній раді.

Говорячи про українські закони про освіту та мову, Немет також заявив: шкодує, що "права угорців на Закарпатті не були відновлені".

У свою чергу державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Левенте Мадяр заявив, що Угорщина має великий інтерес до відновлення стабільності та безпеки в Україні, оскільки війна дестабілізувала весь регіон з геополітичними наслідками.

"Ми допомагаємо Україні, наскільки це можливо", - сказав він, відзначивши 100 мільйонів євро, виділених на підтримку зусиль України з відновлення країни. Тепер час Україні відповісти на "доброзичливу ​​дружність" Угорщини, додав він.

"Якщо при попередній адміністрації це виявилося неможливим, сподіваємось, конструктивний діалог може бути відкритий з чинною, і питання можуть бути врегульовані, навіть якщо не всі відразу", - сказав він.

Як відомо, Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів.

Водночас Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко спростував слова угорського керівництва про нібито заблоковане Угорщиною рішення останнього засідання комісії Україна-НАТО.

Київ вважає, що обидві сторони повинні піти на поступки, аби вирішити конфлікт.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну впровадити усі рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.