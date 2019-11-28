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Зеленський всьоме поговорив з Меркель: йшлося про підготовку "нормандської зустрічі"

Четвер, 28 листопада 2019, 16:43

Президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель підготовку до зустрічі у нормандському форматі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами телефонної розмови лідерів, передає "Європейська правда".

"Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі у нормандському форматі 9 грудня цього року", - повідомили у пресслужбі президента.

Як зазначив посол України в Берліні Андрій Мельник, це була вже сьома розмова Зеленського і Меркель за останні місяці.

"В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів!" - написав посол у Twitter.

Раніше в листопаді стало відомо, що зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні відбудеться 9 грудня в Парижі. З ініціативою щодо дати виступила французька сторона.

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Зеленський Меркель
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