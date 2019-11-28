Зеленский в седьмой раз поговорил с Меркель: речь шла о подготовке "нормандской встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к встрече в нормандском формате.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по результатам телефонного разговора лидеров, передает "Европейская правда".

"Во время разговора обсуждались вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - сообщили в пресс-службе президента.

Как отметил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, это был уже седьмой разговор Зеленского и Меркель за последние месяцы.

"В Украине очень высоко ценят поддержку наших немецких друзей!" - написал посол в Twitter.

Ранее в ноябре стало известно, что встреча в нормандском формате на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже. С инициативой даты выступила французская сторона.